Em 2024, TIM ampliou em 75% a capacidade de transmissão 5G em Araucária

A TIM S.A (Telecom Italia Mobile) chegou ao Paraná em 1998. Desde então, é líder de market share no Estado, com 50,2% de participação e mais de 7,1 milhões de clientes. Desde agosto de 2023, atende Araucária com o 5G, tecnologia que oferece velocidades que podem chegar a 1Gbps. Além da navegação mais rápida aos usuários de smartphones, a quinta geração impacta diretamente a economia das cidades ao facilitar a automação industrial e até acesso aos serviços fundamentais como assistência médica remota e educação à distância. A rede mais rápida também viabiliza o home office e ajuda no impulsionamento da economia digital de produtos, como artesanatos.

A TIM também está à frente na cobertura 4G em Araucária e nos demais 398 municípios paranaenses. Em 2024, a operadora realizou ações de melhoria na cidade, com ampliações de capacidade de transmissão em 75% das torres já equipadas com 5G. Para 2025, o plano ainda está em aprovação.

Em agosto deste ano, a TIM completou dois anos de operação comercial do 5G no Brasil, apresentando resultados robustos, o que a torna líder na nova tecnologia no país, cobrindo 506 cidades com a rede de quinta geração.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.