Funcionários e clientes da Caixa Econômica Federal da rua Major Sezino, no Centro, viveram momentos de tensão na tarde desta quinta-feira (25/09). Segundo informações do boletim de ocorrência, bandidos tentaram assaltar a agência, um deles teria tentado tomar a arma do vigilante.

O segurança reagiu prontamente e conseguiu imobilizar o suspeito, contando com o apoio de outro vigilante e de um funcionário do banco. O homem foi contido com um cadarço até a chegada da polícia.

A ação dos bandidos foi frustrada graças a ação rápida dos funcionários e da Polícia Militar, que também prestou apoio na ocorrência. Ainda segundo informações dos policiais, minutos antes havia sido registrado um atendimento em outra agência da mesma instituição, onde um cliente foi agredido. Com base em imagens das cameras de segurança, foi possível constatar que o mesmo envolvido estava presente em ambas as ocorrências.

Ele foi preso e encaminhado inicialmente para atendimento médico na UPA, sendo depois levado à Delegacia de Araucária. Por se tratar de crime em instituição financeira federal, o caso foi repassado à Superintendência da Polícia Federal.

Outros dois indivíduos foram identificados e apresentados na delegacia para esclarecimentos, sendo liberados posteriormente.