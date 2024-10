Emilly é campeã nos Jogos Universitários Brasileiros e garante vaga para o Pan-Americano

Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) aconteceram entre os dias 9 e 19 de outubro, em Brasília, contando com a participação de mais de sete mil atletas, que competiram em 49 modalidades. Reconhecida como a maior competição universitária da América Latina, o evento reuniu estudantes de várias instituições de ensino superior do país.

A carateca araucariense Emilly Amorim, 19 anos, participou dos jogos e foi campeã na categoria Sub-21 (-50kg). Ela conquistou a vaga para a etapa nacional após ter sido campeã na mesma categoria nos 63º Jogos Universitários do Paraná, realizados no dia 5 de julho, em Guarapuava. Representado a UFPR, Emilly agora tem vaga garantida para os Jogos Pan-Americanos Universitários, que serão entre os dias 3 e 8 de novembro, na Colômbia.

Festival das escolinhas

Ainda sobre a modalidade, no dia 20 de novembro acontecerá o Festival das Escolinhas de Karatê 2024, que encerra as atividades do ano. O evento será a partir das 18h, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. São cerca de 500 alunos participantes e os organizadores do festival estão buscando patrocínio para a compra de camisetas personalizadas, que custam R$25,00 cada.

Acima de 10 unidades, a empresa patrocinadora terá sua marca presente nas camisetas. Interessados poderão entrar em contato pelo fone (41) 99938-1478.

Edição n.º 1438.