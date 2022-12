Emoção e alegria marcaram a festa dos 30 anos do CMAEE Joelma

O Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado – Área Intelectual Joelma do Rocio Tulio completou 30 anos de fundação e para comemorar a data, escolheu o sábado (03/12), que é o Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A instituição preparou uma festa especial, com muitas histórias de superação, brincadeiras, apresentações musicais, exposições e teve até visita do Papai e da Mamãe Noel.







“A tarde foi planejada com muito carinho por todos os profissionais e com a carinhosa presença de pessoas que doaram seu tempo e animação para arrancar sorrisos dos nossos alunos. São muitos os parceiros que contribuíram nesse dia, como o apresentador da Festa Edinei Kicot, Banda Glamour Musical que colocou todos para dançar, o Grupo Alma Cigana que mesmo após a apresentação dançaram animadamente com nossas crianças, tivemos ainda o Lucas e a Yasmim da Casinha do Saber que nos brindaram com uma apresentação de violino emocionante. Até o Papai Noel Azul da Guarda Municipal de Araucária veio nos prestigiar e ouviu os pedidos de presentes feitos pelas nossas crianças. O carro de Rally do piloto Marcos Tokarski e do navegador Rafael Frasson ficou em exposição durante a festa, chamando a atenção dos convidados. Até nosso vizinho da AM Freios nos ajudou fazendo algodão doce. Isso sem falar dos nossos funcionários, que ajudaram na organização desde cedinho, o que prova o respeito e o carinho que sentem por nosso CMAEE. Tivemos ainda uma belíssima exposição de fotos e trabalhos dos alunos”, enumerou a diretora Emiliane Wojcik Selenko.

Muitos ex-alunos do Joelma e ex-professores que já se aposentaram também participaram da comemoração dos 30 anos. Foi nítida a emoção e o carinho que todos sentem pela instituição. “Entre os vários profissionais aposentados que estiveram na festa, a Natália Túlio, ex-diretora e irmã da Joelma, que empresta o nome ao CMAEE e a Josélia Lebrecht, primeira diretora da então Escola Especial Joelma do Rocio Túlio, nos deram a honra de suas presenças e se emocionaram muito. A presença delas foi especial. Uma curiosidade sobre elas foi que em 1992, logo após a inauguração, a professora Josélia, que era também professora do magistério, levou seus alunos para conhecer a recém inaugurada escola especial, muitos deles depois trabalharam como professores da escola e a diretora atual é uma das alunas que a professora Josélia trouxe naquele dia. Então, sempre frisamos que quem conhece o CMAEE se apaixona e não quer mais sair, pois somos uma verdadeira família”, diz Emiliane. Ela destacou ainda o apoio do Conselho Escolar e da APPF, onde os pais participam ativamente de todos os momentos.

Estrutura atual

O CMAEE conta hoje com 171 alunos e é destinado a atender às crianças e adolescentes com deficiência intelectual, síndromes e múltiplas deficiências que precisam de acompanhamento e trabalho articulado com Serviço de Saúde Especial e Assistência Social.

No mesmo espaço físico, além dos profissionais de Educação, atuam os profissionais do Serviço de Saúde Especial Dr Eduardo Garcia Born, onde são atendidas crianças e estudantes matriculados prioritariamente no CMAEE-AI-Joelma. Ao todo são 72 profissionais das áreas da Educação e Saúde, que são especializados em Deficiência Intelectual.