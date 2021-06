Empreendedor monta casinha de ovos caipira

Para atender os visitantes da área rural, o empreendedor Luís Fernando teve uma ideia diferente, que está chamando a atenção de quem passa por Colônia Cristina e região. Baseado na confiança e inspirado em um modelo de vendas muito comum na Europa e Estados Unidos, ele criou uma casinha de ovos caipira, onde o próprio cliente se serve e deixa o valor do produto em uma urna. Luís montou o “negócio” no portão da chácara da mãe e diz que tem dado muito certo, as pessoas estão pagando direitinho. Segundo ele, além de estimular as boas práticas de vendas, a ideia mostra que ainda podemos confiar uns nos outros. A família do Luís produz ovos caipira há muitos anos e vende para o comércio em geral e consumidores finais. A ideia da casinha deu tão certo que o Luís se empolgou e a “Ovos Confiança” virou uma empresa. Agora ele quer implantar esse sistema em condomínios. Para mais informações sobre este projeto, o telefone de contato é (41) 99571-1032