Empresas locais eternizam os 100 anos do Araucária FC em camisa promocional

Dezesseis empresas de Araucária vão eternizar os 100 anos do Araucária FC, o Fantasma da Baixada, em camisa promocional que o time irá lançar em comemoração ao seu aniversário de fundação. São elas: Multiserv, Auto Peças Araucaria’s, Posto Cristal, Nutrisul, Araucar, Móveis São Sebastião, Jornal O Popular, Falcoa, Pratense Auto Moto Escola, Maxi Upa, Griner, Matergi, Açougue São Casemiro, Adriane Supermercado, O Boticário e Boteko do Tico.

Também irão receber as camisas as pessoas que comprarem, até o dia 10 de julho, os convites individuais para o almoço comemorativo do centenário, no valor de R$100,00, a compra pode ser feita través do celular (41) 99669-5963, falar com Jamil.

A festa que irá comemorar os 100 anos de fundação do Fantasma da Baixada (cuja data é 24/07), será realizada no dia 20 de julho, na sede do time, localizada na Rua Diógenes Brasil Lobato, 430, Centro. Neste dia também haverá o jogo amistoso entre as equipes 50tinhas e 60tinhas, formadas por atletas que já jogaram no Araucária.

Mais informações podem ser obtidas pelos fones (41) 99669-5963 com Jamil, (41) 99985-0726 com Idu, e (41) 99732-1555 com Renato Bege.

Edição n.º 1422