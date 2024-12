Encontros com o Papai Noel Azul da GMA iniciam nesta terça-feira (17)

Os encontros com o Papai e a Mamãe Noel Azul da Guarda Municipal de Araucária iniciam nesta terça-feira (17) e vão até sexta-feira (20). A caravana do Noel passará por vários locais da cidade, principalmente em regiões da área rural.

Hoje o encontro será às 14h30, na Capela Nossa Senhora Aparecida, na região de Onças, área rural. Na quarta-feira (18), o Papai Noel Azul passará por dois lugares: às 14h30 na Capela Nossa Senhora Aparecida, na área rural de Lagoa Grande, e às 19h levará alegria às famílias na Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha.

Na quinta-feira (19), o primeiro encontro está marcado para às 9h30 na Capela Senhor Bom Jesus, no Tietê. Às 14h30, o bom velhinho irá para Capoeira Grande, na Capela Nossa Senhora de Czestochowa. No último dia, 20 de dezembro, o Papai Noel Azul se encontrará com as famílias da área rural de Guajuvira, na Capela Senhor Bom Jesus, às 9h30. De tarde, às 14h30, ele irá para Capela São João Batista, na Colônia Cristina.

As pessoas podem tirar foto com o Papai e a Mamãe Noel Azul, e quando postarem nas redes sociais, podem usar a hashtag #papaiemamaenoelazulgma. Para mais informações, ou para saber das outras ações do Papai Noel Azul, basta seguir o Instagram @papaiemamaenoelazulgma.