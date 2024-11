Enfermeira, Renata Botogoski será a secretária de Saúde da gestão de Gustavo

O prefeito eleito Gustavo Botogoski (PL) confirmou nesta quarta-feira, 6 de novembro, o nome de quem ocupará o comando de uma das principais áreas da administração pública de Araucária, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), que tem orçamento anual superior a R$ 300 milhões.

A escolhida para ajudar a tirar a Saúde de Araucária da UTI é a enfermeira e nova primeira-dama da cidade, Renata Knopik Botogoski. “Recuperar a confiança da população no sistema público de Saúde de nossa cidade é a principal missão de minha administração. Não vou dormir tranquilo enquanto as pessoas tiverem medo de procurar atendimento no HMA. Não vou estar em paz enquanto souber que têm pessoas levando meses para fazer um simples exame ou conseguir uma consulta com um médico especialista e é para reforçar esse meu compromisso com a cidade que escolhi a Renata, que tem competência técnica para ocupar o cargo e que está comigo em todos os momentos da minha vida”, explicou Gustavo.

Formada em Enfermagem pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e bacharel em Administração Hospitalar pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná (FESP), Renata começou sua carreira profissional na área da Saúde trabalhando no centro cirúrgico do antigo Hospital São Vicente de Paulo.

Posteriormente, também trabalhou na área de gestão e auditoria em Saúde na Unimed Curitiba. Sua carreira inclui ainda cargos técnicos na gerência de enfermagem do próprio Hospital Municipal de Araucária e na Secretaria Municipal de Saúde entre os anos de 2018 e 2019. A partir de 2020 voltou a iniciativa privada, desenvolvendo atividades de coordenação, implementação de processos de trabalho associando a gerência de enfermagem da Clínica São Vicente, empresa a qual está se desligando agora para se preparar para assumir o novo desafio à frente da SMSA.

A formação acadêmica de Renata inclui ainda uma pós-graduação em Auditoria Médica, Gestão em Saúde e Enfermagem do Trabalho e outro MBA em Gestão Hospitalar. “Minha vida é dedicada ao setor da Saúde desde sempre. Estudei e me especializei nisso e estou diante, ao mesmo tempo, de um desafio e de um sonho: recuperar a confiança das pessoas na Saúde de Araucária e tenho convicção de que isso é possível. Mas é possível com muita dedicação, honestidade e trabalho em equipe. Temos uma rede de profissionais excepcional atuando nas unidades básicas e setores administrativos da SMSA e agora temos um prefeito comprometido com a Saúde, algo que não tínhamos. É por isso que aceitei esse desafio”, pontuou.

Renata ainda destacou que a reorganização das três esferas do atendimento definidos pelo pacto federativo são o ponto de partida para recuperar a Saúde de Araucária. “Não tem como melhorarmos a Saúde se não fizermos a lição de casa e isso passa por reorganizar as três esferas de atendimento: atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Se não garantirmos o atendimento ágil nas UBS, que é atenção primária, a demanda na atenção secundária, que são as consultas e exames especializados descompensa e isso resulta na sobrecarga da atenção terciária, que são justamente aqueles atendimentos de maior complexidade. É receita de bolo, mas que não vem sendo feito em Araucária há vários anos”, analisou.

A futura secretária de Saúde reforçou ainda o compromisso da gestão de Gustavo com o Hospital Municipal de Araucária (HMA) para fazer com que o local efetivamente seja um espaço de promoção a Saúde, que traga esperança para os pacientes que precisam do local e não o contrário. “Levar o gabinete do prefeito para o HMA nos primeiros meses de gestão é uma forma de deixarmos muito claro o nosso compromisso com a população para resolvermos esse problema, que tem sim solução”, finalizou.

Edição n.º 1440.