O cuidado prestado pelas equipes de saúde vai muito além da aplicação de técnicas e tratamentos. Ele envolve dedicação, atenção e humanidade, que se traduzem em gestos capazes de transformar a vida de pacientes e familiares. Esse reconhecimento ficou evidente no dia 24 de setembro, quando a equipe da UBSF Colônia Cristina foi homenageada pela família de Izidoro Bora, paciente que recebeu assistência no local.

Como forma de agradecimento, a família preparou um café especial, repleto de gostosuras, como salgadinhos, docinhos, sucos e flores, para expressar a gratidão pelo cuidado oferecido durante o período de acompanhamento. “Não temos palavras para agradecer todo o carinho, dedicação e cuidado que vocês tiveram com ele. Cada visita, cada gesto, cada palavra de conforto fizeram toda a diferença para ele e para a nossa família. Vocês foram muito mais que profissionais de saúde, foram verdadeiros anjos de cuidado”, escreveu a família em uma placa de agradecimento.

A surpresa preparada pela família emocionou a equipe, que destacou a importância do reconhecimento. “Ficamos surpresos e muito felizes por reconhecerem nossos esforços diários para atender bem nossos pacientes”, agradecem.

O gesto simbólico reforçou a relevância do trabalho realizado pelas equipes de saúde e mostrou como o cuidado humanizado fortalece vínculos e deixa marcas positivas tanto nos pacientes quanto em suas famílias.

Edição n.º 1485. Maria Antônia.