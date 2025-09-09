A Equipe Storm de Patinação mostrou toda a sua força, técnica e determinação na pista do Circuito Panamericano Speed Inline, que aconteceu no domingo, 31 de agosto, no campo de provas da Ford em Elias Fausto, São Paulo. Os atletas competiram na categoria Master e conquistaram troféus e medalhas em um dos eventos mais importantes das Américas.

Ronaldo Bergamo ficou em 1º lugar na categoria 55/59, Jeferson Braz em 2º (35/39), Isadora Madalosso em 3º (35/39), Manoel Oliveira 1º na categoria 60/64, e Daniel Schutz 4º (40/45).

“Cada volta, cada sprint e cada chegada foram resultado de muito treino, dedicação e paixão pela patinação de velocidade. A Storm segue firme, levando o nome do Brasil ao pódio e inspirando novas gerações a acreditarem no esporte. Parabéns a todos os atletas, comissão técnica e apoiadores que tornaram esse resultado possível”, disse Rogério, responsável pela equipe.

Edição n.º 1481.