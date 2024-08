Equipes do AFFA Figa’s detonaram na Paraná Cup de Futsal

O time Sub 15 foi campeão, o Sub 13 foi vice-campeão, o Sub 10 conquistou o terceiro lugar e o Sub 11 ficou em quarto lugar.

Nos dias 16, 17 e 18 de agosto a equipe do AFFA Figa’s Araucária participou da Paraná Cup de Futsal em quatro categorias, obtendo resultados espetaculares. Todas se classificaram para a Série Ouro, além de conquistarem os títulos de campeão na categoria Sub 15, vice-campeões no Sub 13, terceiro lugar no Sub 10 e quarto lugar no Sub 11.

Esses resultados comprovam o trabalho incansável e a dedicação de todos. Foram 26 jogos em 48 horas e os meninos do AFFA Figa’s fizeram bonito, conquistando 20 vitórias e apenas 2 empates e 4 derrotas.

“Agradecemos a todos pelo comprometimento, isso só mostra o quanto estamos em evolução e sonhando com voos mais altos”, relata Marcelo Staron, responsável pela escolinha AFFA Figa’s.

Paranaense Sub 11 e Estadual NFP Sub 9

O AFFA Figa’s também está disputando o Campeonato Paranaense de Futsal da Federação Paranaense de Futsal e da NFP. No final de semana, em jogos válidos pela terceira etapa da competição, o Sub 11 recebe os adversários em casa, no Ginásio Joval de Paula Souza, e o Sub 9 jogará em Fazenda Rio Grande.

Na sexta-feira (30/08) o Sub 11 enfrentará a equipe de Irati e o ACGF de Ponta Grossa, e na segunda-feira (02/09) o adversário será o Clube Curitibano. Já o sub 09 enfrenta na sexta-feira a equipe A3 BETA de Foz do Iguaçu e sábado o Guritibanos/Fazenda Futsal e o CCM Ambiental de Campo Mourão.

Edição n.º 1430.