Escola e CT Capoeira Show está com inscrições abertas para turmas de 2021

Canarinho retomou atividades no CT após aulões de férias no Parque Cachoeira. Foto: Marco Charneski

Após encerrar o projeto de aulas de férias no Parque Cachoeira, uma ação que já virou tradição, o contramestre Canarinho retomou as atividades na Escola e Centro de Treinamento Capoeira Show Araucária, no Costeira. “Este ano tivemos uma excelente participação, com muitos alunos novos nos treinamentos de férias. Mesmo em dias de tempo fechado, com a chuva ameaçando cair, eles estavam lá, dispostos a se exercitar, alongar, em busca de qualidade de vida. Foram quatro semanas de atividades ao ar livre e ainda assim, tomamos todos os cuidados com relação à prevenção contra a Covid 19”, disse Canarinho.

A escola voltou com força total, disponibilizando seis horários, com duas turmas do Infantil e Iniciação, nas segundas e quartas, das 18h15 às 19h e das 19h10 às 19h55. Nesses mesmos dias tem turmas do Avançado e Graduados, das 20h10 às 21h40. Nas terças e quintas tem turma dos Pais com os filhos, das 18h20 às 19h; turma dos Alunos Avançados, das 19h10 às 20h; e turma de Adultos Iniciantes, das 20h15 às 21h05. “Devido aos cuidados que precisam ser tomados e dos protocolos de saúde que termos que seguir, as vagas são limitadas, então é preciso de apressar para garantir a sua”, sugere o contramestre.

Serviço

A Escola e Centro de Treinamento Capoeira Show Araucária fica na rua Pedro Burkowski, 932 (rua do CMEI Costeira), no bairro Costeira.

O fone de contato é o (41) 99928-2120. Turmas com vagas limitadas.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1249 – 18/02/2021