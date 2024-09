Escolas Móveis do Senai disponibilizam cursos gratuitos para moradores de Araucária

As Escolas Móveis do Senai chegarão na cidade de Araucária, onde cursos gratuitos serão disponibilizados através dos projetos Qualifica Paraná, da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), e Carretas do Conhecimento, parceria com a Volkswagen do Brasil.

As inscrições começam nesta quarta-feira (04) e podem ser feitas até o dia do início das aulas pelo site www.senaipr.org.br/acoesmoveis. As vagas são limitadas, sendo de 16 a 20 alunos por turma dependendo do curso. A seleção dos alunos é feita por ordem de inscrição.

Em Araucária, dois cursos serão disponibilizados, sendo:

Manutenção para operadores de máquinas e Gestão de qualidade, produção e manutenção industrial – As aulas estão previstas para começarem no dia 07 de outubro.

Programação de Centro de Usinagem CNC e Operação de Torno e Centro de Usinagem CNC – As aulas estão previstas para começarem no dia 11 de outubro.

Ao todo serão 24 dias de aula, totalizando a carga horária de 96 horas, sendo de segunda a sexta-feira com horário no período da tarde ou noite. Os alunos vão receber uma bolsa no valor de até R$ 600,00 durante a realização do curso, ao concluir, receberá um certificado emitido pelo Senai.

Para mais informações, ou em caso de dúvida, acesse o site www.senaipr.org.br/acoesmoveis.