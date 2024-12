Escritora Sônia Mara lança livro relatando experiência em relacionamento abusivo

A escritora Sônia Mara está lançando seu livro “A Grande Ilusão”, que retrata momentos difíceis que viveu no casamento. Por aproximadamente 30 anos, Sônia foi moradora de Araucária, no bairro Boqueirão. Nesse período, ela se casou e teve quatro filhos. Durante o casamento, a escritora relata que sofreu violência física e psicológica por parte do marido. Com ajuda dos filhos, ela conseguiu fugir para o Rio Grande do Sul, onde conheceu seu atual parceiro.

Em seu livro, Sônia conta tudo o que viveu durante os anos em que esteve em um relacionamento abusivo, e como conseguiu sobreviver e superar o que aconteceu. “Meu companheiro atual me incentivou a escrever o livro. Ele falou que seria um desabafo, como algo que pudesse limpar a minha alma. Foi um desafio e uma superação me lembrar de tudo e colocar no papel”, relata.

Morando atualmente em Ponta Grossa, Sônia comenta que foi uma surpresa quando algumas pessoas perguntaram como ela havia conseguido passar por tudo isso, e ainda se manter forte. “Após lerem, as pessoas não acreditaram no que passei e em como superei a violência doméstica. Mas esse livro é uma lição de vida, é meu passado no papel, e para mim, é um grito de liberdade”, diz.

Sônia Mara se emociona ao relatar que o próximo passo é escrever a segunda parte de ‘A Grande Ilusão’, onde pretende contar outras histórias como a dela. “Eu gostaria muito de escrever as histórias de pessoas que superaram situações como essa, histórias de grandeza de outras mulheres que conseguiram se reerguer”.

‘A Grande Ilusão’ está disponível para venda pela Amazon, tanto por livro físico, quanto por e-book. Para acompanhar os próximos projetos da escritora Sônia Mara, basta segui-la no Instagram @sonia_mara_mili.

