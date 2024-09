Esgrimista Gabriela Moraes fez bonito no Sul-Americano no Peru

A esgrimista araucariense Gabriela Moraes representou o Brasil no Sul-Americano Adulto, realizado entre os dias 26 a 30/08, no Peru. Ela integra a Seleção Brasileira da modalidade e competiu nas três armas: espada, sabre e florete individual, ficando a poucos pontos da medalha de bronze, e terminando em 4º lugar com sua equipe de florete.

“Foi uma excelente oportunidade, minhas colegas de equipe deram um show à parte, jogam muito!”, disse a esgrimista, que com seu excelente resultado, ficou entre as 13 melhores da América do Sul.

Em um curto espaço de tempo Gabriela agora irá se preparar para disputar no próximo final de semana, dias 7 e 8 de setembro, o Campeonato Paranaense de Esgrima Juvenil, no Clube Thalia, em Curitiba. “A Gabi não terá folga, logo após o Paranaense, e exatamente no dia do seu aniversário, 12/09, ela irá para Minas Gerais, onde disputará o Torneio Nacional Adulto de Esgrima de Belo Horizonte e o Troféu Brasil por equipes”, revela o pai Rodrigo.

Edição n.º 1431.