Espaço Pet está sendo construído no Parque Cachoeira

Assim como os humanos, os cãezinhos terão um espaço para diversão e a prática de exercícios. Foto: Carlos Poly

As pessoas que vão ao Parque Cachoeira com seus animais de estimação não terão mais que se preocupar com o que fazer para distraí-los. A Prefeitura está construindo um Espaço Pet no local, com área cercada por alambrado, além de uma pista de agility (espaço específico para atividade física de animais, como se fosse um circuito equipado com brinquedos). Quem passar pelo parque já pode visualizar algumas rampas feitas de madeira sendo pintadas, obstáculos de metal para contornar, túnel e gramado para os animais correrem. Os próprios funcionários da Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) estão formatando o espaço com itens reciclados, como as manilhas que deram origem ao túnel, madeiras, barras para balizar e cerca. Para matar a sede após a recreação, um bebedouro canino foi instalado para os cães.

A SMMA estima que no início de agosto o circuito esteja pronto e seja aberto para uso dos animais de estimação dos visitantes do parque. Para utilizar o espaço, o animal precisa estar acompanhado do dono. Reforçando noções de guarda responsável e cuidados com animais em geral, placas serão fixadas no entorno.

Sobre o Agility

O agility é um esporte para cães que vem ganhando cada vez mais destaque. Além de auxiliar no gasto de energia, contribui para concentração e socialização do animal, auxilia na prevenção e resolução de alguns problemas comportamentais e fortalece o vínculo entre cão e dono.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021