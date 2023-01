Espantando Morcego

Iéu foi no sote de casa espantar morcego, porque o criame tá ton grande que ieu anda preocupado que se acheguem iéste produtor de filme de Roliúde querendo fazer filmage aqui em casa dos próximo episódio do Batimão. Morcegada durante o dia ficon tudo lá dependurado nos caibro de cabeça pra baxo e de noite saem tudo avoando pra buscar comida e dar uns passeio. Tá certo que non incomodam, ieu inté acustumado estando com iéles porque son ton educado e non fazendo mal pra ninguém, pois morcego non vê maldade, porque non enxergom mesmo. Mas o poblema é que os caibro do telhado já tom ficando arcado com o peso dos morcego gordo. Ieu tava lá caminhando com vasora na mon pra varer a morcegada quando deu topada numa caxa de gaita, e pensando, devendo ser o arcordeon esquecido do falecido Vô Chico Duppa, que sendo considerado o pior tocador de sanfona da region!!! Bem, antes da diverson de abrir a caxa da sanfona ieu foi dando vassorada nos morcego, mas non sendo que a cada revoada o sote ficava preto de morcego avuando mais non dando dois minuto tudos eles voltavom de ponta cabeça de se penduravon nos caibro? Enton iéu resolveu fazer fumaça pra ver se morcegada indo embora, ascendeu um paiero tamanho família e foi dando uma baforada nos morcego!!! Desgracéra Mésmo!!!! Non sendo que os mercego ficarom mais aloprado ainda?? Avuavon pra drento das baforada só pra aproveitar a fumacinha dos inferno!! Enton ieu aplicô a técnica da garafa virada de boca pra baxo, iesta nen ieu sabendo pra que servindo e com certeza os morcego também non sabendo, porque nem se mexeron do lugar. Como ieu non teve sucesso no espantamento dos morcego, ieu abriu a caixa da gaita do falecido vô Chico Duppa, e tava lá, Uma Todeschini que non sendo macarón, brilhante e lustrosa. Iéu empunhô a gaita pra lascar uma polaquera, desgracéra Mésmo!!!! Devendo estar desafinada, ieu tentava tocar o Gielone Gaio e Saia Uma sokóua, Tucava um Musicant e saia um Xote dos 7 passo. Aí ieu entendeu porque o Vô Chico sendo o pior gaiteiro da region, iesta sanfona é bichada!!! Quando ieu alenvantô cabeça, cadê a morcegada??? Sairon tudo fugindo da barulheira!!!