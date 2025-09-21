No último domingo, 14 de setembro, o Teatro da Praça recebeu a apresentação de ballet ‘O Corpo Que Fala’, do Studio Ágape, que oferece aulas de ginástica rítmica, ballet e jazz. As bailarinas e ginastas se apresentaram em duas sessões e encantaram o público.

Segundo a organização, o objetivo do espetáculo foi fazer as pessoas refletirem sobre como as ações de cada um moldam o mundo, e como nossos hábitos cotidianos, muitas vezes invisíveis, podem afetar a essência, as relações e a paz dos outros.

Para saber mais sobre o Studio Ágape, que fica na Rua Bahia, n° 178, próximo do Supermercado Agricer, acesse o Instagram @agape_studiooo

Edição n.º 1483. Victória Malinowski.