Esquadrão Alfa Speed, há sete anos incentivando o esporte em Araucária

Esquadrão está crescendo, revelando atletas de destaque e lançando projetos esportivos.

Quando o investimento é focado na saúde das pessoas, o retorno é sempre garantido. Com essa visão nasceu o Esquadrão Alfa Speed, que desde 2013 vem proporcionando mais qualidade de vida a cerca de 140 atletas, através da assessoria esportiva e desenvolvimento de projetos para o esporte, nas fases inicial e de alto rendimento. Sob o comando dos atletas Maicon Sulivan e Leandro Silva, o esquadrão começou com 22 ciclistas e alguns atletas de duatlhon. Em pouco tempo passou a assessorar corredores de rua, através de um braço da Alfa Speed: a equipe Top Brands.

O incentivo ao esporte para crianças também é tido como prioridade para o grupo, que mantém um projeto de futsal, viabilizado através da associação de moradores do jardim Monaliza. “A seleção acontece através de contatos inicialmente feitos via WhatsApp e nos treinos abertos e gratuitos”, explica Maicon. Ele ressalta que todo esse trabalho junto aos atletas é gratuito. “O grupo dá oportunidade a todos e por isso vem crescendo. Hoje temos a base em Araucária, mas estamos espalhados pelo Brasil, onde atletas trocam mensagens motivadoras e de interesse mútuo”, acrescenta.

Maicon e Leandro, que além de comandarem o grupo também participam de competições internacionais, se destacaram na World Championships Nancy (França), conquistaram pódio no Sul-Americano de Duathlon e foram campeões do Powerman Brasil, a maior série de duathlon do mundo, vencendo na primeira edição na categoria Age Group. A dupla também fez bonito no Brasileiro de Duatlhon.

Revelando talentos

Outro papel importante do Esquadrão Alfa Speed é revelar grandes destaques esportivos. Um deles é o atleta Evandro Soares de Lima, que está no grupo há cerca de dois anos. Segundo ele, a ascensão nas pistas veio graças aos treinos elaborados pelo responsável pela equipe, Maicon Sulivan, e pela suplementação da empresa que ele comanda, a Top Brands Suplementos, além do apoio e incentivo de amigos. “Hoje posso comemorar minhas conquistas, entre elas, estar entre os três melhores atletas das categorias 25 a 29 anos e depois 30 a 35 anos, em provas de Curitiba e região metropolitana. Com muito treino também consegui ficar entres os seis melhores corredores de Araucária. Também fiz muitas meias maratonas, provas de 10 kms e de 5 kms, sempre com bons resultados, correndo abaixo dos 4 min por km. Fiz uma maratona em 2017, com o tempo de 3h17 min. Participei de quatro meias maratonas consecutivas em Joinville, onde representei bem a cidade de Araucária, com ótimos tempos. Tudo isso graças à assessoria que recebo do Esquadrão Alfa Speed”, comenta o atleta.

Da mesma maneira o atleta Wisnei Alves Ferreira, que está a cerca de um ano e meio no grupo, comenta que sempre recebeu incentivo e motivação para a prática de exercícios físicos, além de dicas de treinamento. “Participo de corridas desde a categoria infantil até hoje, na categoria de 40 a 45 anos, sempre buscando a colocação no geral. Participei de vários Jogos Abertos do Paraná, trazendo pontuação para o município de Araucária, como atleta da SMEL. Obtive índice para o Troféu Brasil, por várias vezes fui campeão do circuito de rua de Curitiba e nessa trajetória de mais de 30 anos, fiz muitas amizades dentro do atletismo. Tem muitas pessoas que eu admiro e que dizem se inspirar com nossa história. Participei de outras equipes também, buscando motivá-los e agradeço a cada um que fez e ainda faz parte da minha trajetória. Hoje estou no Esquadrão Alfa Speed e sempre busco mostrar aos colegas que com dedicação e o foco nos treinos todos podem superar seus limites e vencer os desafios. Agradeço ao Maicon e a todos incentivadores do esporte. Todos os atletas da Alfa Speed e da Top Brands estão de parabéns pela persistência e dedicação”, disse o atleta.

Todos os projetos esportivos e sociais do grupo podem ser conferidos na página do Facebook “Esquadrão Alfa Speed”.

