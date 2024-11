Estudante irá participar de simulação da ONU em Brasília e faz campanha para custear viagem

Thayana Zital Melo, de 16 anos, aluna do Colégio Marista Araucária, está se destacando no mundo das simulações da ONU. Com três anos de experiência, ela foi premiada pelo segundo ano consecutivo como a Melhor Delegada na simulação regional. Este ano, Thay terá a honra de representar Araucária na Simulação Nacional, que acontecerá em Brasília, reunindo jovens de diversas partes do Brasil.

Para custear sua viagem, a jovem está organizando uma vakinha. A iniciativa não é apenas uma oportunidade para ela participar do evento, mas também uma forma de compartilhar a experiência e o conhecimento adquiridos ao longo dos anos.

Além de sua dedicação às simulações, Thayana é uma das fundadoras do INclub (@inclubsagrado no Instagram), um clube de debates dentro do seu colégio. O INclub tem como objetivo ensinar sobre simulações da ONU e discutir temas geopolíticos, proporcionando um espaço onde os alunos podem desenvolver suas habilidades de argumentação e pensamento crítico. Thay também é uma aluna engajada em projetos sociais, contribuindo ativamente para iniciativas como a arrecadação de donativos para o Rio Grande do Sul, que o grupo de debates organizou.

Quem deseja apoiar Thayana em sua jornada pode acompanhar suas iniciativas através do Instagram e participar das arrecadações que ela está organizando. O ID da vakinha é 5153091 e você pode doar através do pix 5153091@vakinha.com.br.

Edição n.º 1439. Nina Santos.