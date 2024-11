Estudantes do Colégio Cívico-Militar Dias da Rocha são premiados no Programa Agrinho

Estudantes do Programa Robótica (contraturno) do Colégio Cívico-Militar Dias da Rocha conquistaram o 1° lugar do Núcleo Regional de Educação – Área Metropolitana Sul (NRE AMSUL) no Programa Agrinho. A cerimônia de premiação aconteceu na segunda-feira (04/11), no ExpoTrade Convention Center, em Pinhais. A 29ª edição do Programa Agrinho, maior iniciativa de responsabilidade social do Sistema FAEP, quebrou o recorde com 2.578 participantes premiados.

O projeto dos estudantes do Dias da Rocha estava entre os 32 selecionados dentre as escolas paranaenses participantes. O projeto desenvolvido por eles foi o “EcoFarm Tech”, cujo objetivo é criar uma fazenda autossustentável, utilizando tecnologias avançadas para promover a eficiência e sustentabilidade na agricultura.

Segundo a direção do colégio, o sistema elaborado pelos estudantes possui quatro componentes principais: 1º Segmento Solar Inteligente, que utiliza sensores LDR para ajustar a orientação das placas solares, maximizando a captação de energia solar ao longo do dia; 2º Espantalhos Interativos, equipados com sensores ultrassônicos para detectar aves indesejadas e emitir sinais sonoros que as afastam, protegendo as colheitas; 3º Sistema de Irrigação Preciso, que baseado em sensores de umidade no solo, ativa uma bomba d’água para irrigar apenas as áreas que precisam, evitando desperdícios; e 4º Aquaponia Inteligente, que integra a criação de tilápias com cultivo de plantas, controlada por um Arduino que ajusta a temperatura da água e a alimentação dos peixes. Um gavião é usado para proteger os peixes de predadores.

“Todo o projeto foi elaborado em prototipagem via maquete e analisado a efetividade. Os estudantes, além de inscreverem seus projetos, participaram de etapas de análise dos projetos, apresentação do projeto junto a outros colégios de municípios jurisdicionados pelo NRE-AMSUL”, explica a direção.

