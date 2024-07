Evandro Leão: Missão Espiritual dos cães

Seu cãozinho está em missão contigo, lembre dele agora! Aquele que está ou esteve em sua vida e te marcou profundamente! Aquele ser que desperta amor mesmo roendo os seus móveis e/ou fazendo xixi no tapete da sua sala. Você sabia que espiritualmente ele pode ter te escolhido e que o propósito espiritual dele é te fazer feliz (tá! Esquece o tapete agora!)?

Reza a lenda que os cães são anjos disfarçados em quatro patas, pelo menos é o que creem algumas tribos indígenas norte-americanas como a tribo dos Navajo. Eles não os veem especificamente como anjos, mas como presentes dos deuses para os humanos. Essa tribo acredita que os peludos são verdadeiros guardiões espirituais com o poder de afastar espíritos malignos e proteger a família contra perigos espirituais, sendo na cultura deles um dos maiores símbolos de lealdade e companheirismo. Os Navajo professam que os cães, mesmo depois de mortos, ainda guiam os espíritos de seus donos para os próximos mundos ou vidas, tamanha a fidelidade aos tutores falecidos, tendo uma verdadeira intimidade espiritual com seus protegidos.

Na perspectiva psicológica e emocional, os cães são verdadeiros calmantes (exceto quando roem os móveis) e trazem vários benefícios para nossa vida: 1) têm a capacidade de, em suas interações com humanos, estimular a liberação de oxitocina, hormônio responsável pela redução do estresse e da ansiedade; 2) quem tem um cão na vida não tem tempo para mau humor, pois ele vai farejar seus dias ruins e tentar tirar você do foco com brincadeiras; 3) vai te tirar do sedentarismo, os cães sempre nos colocam em movimento, seja para passear com eles ou correr atrás deles quando fogem; 4) redução da solidão, depois de ter um cão, você jamais se sentirá sozinho, entre outros.

Independente de sua crença, depois que um cãozinho passar pela sua vida e pelo seu coração, ele nunca mais ficará do mesmo tamanho, ele dobrará. Isso porque espiritualmente o cão te levará a expressar tanto carinho e você receberá tanto afeto gratuito, apenas por estar ao lado dele por alguns instantes, mesmo você estando ranzinza. Quando você olhar bem no fundo dos olhos do seu cãozinho: amarelo, branquinho, pretinho… você lembrará do maior exemplo de Cristo: “só te peço que ame ao próximo”.

E esse amor não tem distinção entre bicho ou gente, é quem está mais próximo de você agora, enquanto você lê esse texto. Pode ser o cãozinho abandonado que você vai encontrar hoje, talvez um presente de Cristo para sua vida: receba! A questão é que a missão espiritual dos cães é te curar nesta vida, da solidão, do egoísmo, da tristeza, da falta e o mais bonito vem agora…

Se o cão fareja que a morte, ou algum acidente está querendo te pegar, ele sente bem antes de você saber e sabe o que o danado faz? Pula na sua frente, enfrenta qualquer mal independentemente do tamanho dele, rosna e se sacrifica, porque ele te ama tanto, mas tanto, que nem pensa duas vezes, ele só quer te ver bem. Você é o bem mais valioso que ele tem e deseja muito que você tenha várias oportunidades na vida para ser feliz.

Vou confessar para vocês, hoje, enquanto escrevo este texto, choro sem parar, abriram-se duas torneiras de lágrimas aqui, porque sou tutor de 5 pets e, enquanto escrevo, vou me lembrando dos cachorrinhos que já partiram da minha vida (Pitty, Dalila, Lúcio…). Não seria nada sem eles, cada um enfrentou uma fase diferente comigo na minha vida. E você, já refletiu sobre qual a sua missão espiritual na vida do seu cachorro? Para esta semana, eu desejo muita adoção de cães! Gratidão aos protetores Zezinho e Ieda! Sigam-me no @tarodafortuna

