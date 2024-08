Ex-policial militar Rafael Dantas tem candidatura a prefeito homologada

Os partidos PRD e AGIR realizaram suas convenções no último sábado, 3 de agosto. O evento aconteceu de maneira conjunta, sendo que ambos decidiram se coligar na majoritária. A chapa ganhou o nome de “Deus no Comando”.

Nessa coligação, os filiados ao PRD e AGIR confirmaram o nome de Rafael Dantas como candidato a prefeito. Já a vaga de candidato a vice na chapa ficou Silvio Sumocoski.

Também durante o evento ambos os partidos homologaram suas chapas de candidatos a vereador. O PRD lançou 14 postulantes a uma vaga no Poder Legislativo. Já o AGIR terá chapa com sete candidatos.

A convenção do PRD e AGIR não trouxe surpresas, até porque Rafael Dantas já era o pré-candidato lançado. Ele é ex-policial militar e atualmente se identifica como empresário. É também irmão do deputado estadual Samuel Dantas, morador de São José dos Pinhais.

Já o candidato a vice na chapa encabeçada por Dantas é o policial militar Silvio Sumocoski. Sargento da PM, Sumocoski está lotado na 2ª Companhia da Polícia Militar, responsável pelo policiamento em Araucária.

