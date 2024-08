Faça a Festa oferece aluguel de utensílios para o sucesso das suas comemorações

Planejar uma festa requer muito trabalho e dinheiro investido, nem sempre é fácil encontrar serviços de qualidade e com preços que cabem no bolso. Na hora de escolher os utensílios para mesa, os araucarienses têm uma ótima opção: a “Faça a Festa”.

A empresa está presente em Araucária há quase 40 anos, se destacando na cidade, no setor de aluguel de utensílios para festas. Oferecendo produtos variados para todos os tipos de eventos e gostos, a empresa se destaca pela qualidade e beleza de seus itens, que chegam prontos para uso nas mãos dos clientes.

Entre os produtos disponíveis, encontram-se pratos, garfos, facas, colheres, rechauds, travessas, taças, copos, garrafas térmicas, suqueiras, jarras e uma gama de utensílios de porcelana branca, pensados para compor as mesas das comemorações dos araucarienses.

Foto: Divulgação. Utensílios de festa para deixar a sua comemoração inesquecível.

Com atendimento personalizado, a “Faça Festa” visa sempre garantir a melhor experiência para seus clientes, zelando pela excelência e pontualidade em cada evento.

A trajetória da empresa começou há cerca de quatro décadas, quando Dona Petronilia Paluski, percebendo a dificuldade dos moradores da colônia em reunir materiais suficientes para as celebrações festivas, decidiu começar um negócio de locação de louças e utensílios. Iniciando com itens básicos, como pratos, talheres, copos e panelas, Dona Petronilia deu vida a um pequeno empreendimento, que logo ganhou espaço no cenário local.

Com o passar do tempo e ao chegar à melhor idade, Dona Petronilia transferiu a gestão do negócio para seu filho, José Carlos, e sua esposa, Maria Márcia. Juntos, eles deram continuidade ao sonho da fundadora, expandindo o estoque e diversificando a oferta para atender às demandas de um público em constante mudança.

“Graças a Deus e com muito trabalho, temos o prazer de servir nossos clientes com qualidade, excelência e pontualidade! Hoje, aproveitamos essa oportunidade para agradecer vocês, nossos clientes, pela fidelização e principalmente pelas indicações.”, afirmou Maria Márcia.

Serviço

Para organizar seu evento com os utensílios da Faça a Festa, basta entrar em contato pelo WhatsApp (41) 99978-9822 / (41) 99671-2092. Você também pode marcar um horário e ir até o local, na Rua Pedro Paluski, 39 – Fazenda Velha. A empresa funciona de segunda a sexta, das 8h às 11h30, e das 13h às 18h.

Edição n.º 1429. Nina Santos.