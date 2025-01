Família está desesperada a procura da gatinha Pandora

No dia 20 de janeiro, uma gatinha acabou desaparecendo de sua casa, localizada na Rua Wandor Wallace Fialla, no bairro Capela Velha.

A gatinha atende pelo nome de Pandora e possui apenas 6 meses de vida. A tutora relata que a filhote é bem dócil com as pessoas, por isso ela desconfia que alguém possa ter a pegado.

Pandora possui o corpo todo branco. Já as suas orelhinhas e na região próxima aos olhos, a coloração é um pouco mais escura.

A tutora está desesperada a procura da filhote, já que suas duas filhas sentem muita falta da Pandora, e estão chorando muito.

Para qualquer informação do paradeiro da gatinha, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 9560-8595.