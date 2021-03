Família que perdeu tudo em incêndio causado por um raio precisa de ajuda

A família que morava na residência que pegou fogo na noite desta sexta-feira, 26 de março, está precisando de ajuda para recuperar tudo que perdeu. A casa, localizada na rua Purus, perto da Escola Werka, no centro da cidade, ficou totalmente destruída após ser atingida por um raio. No local moravam a mãe, o padrasto e dois filhos adultos. Segundo a filha Rayssa, o fogo teria começado no quarto do irmão. “Minha mãe estava em casa e ouviu um barulhão vindo do quarto dele, tipo um estrondo, e quando foi ver as chamas já estavam altas. Tentou apagar jogando água, porém era tarde demais. Meu padrasto chegou para tentar ajudar, mas acabou inalando muita fumaça e teve que ser levado ao Hospital Evangélico, onde ainda permanece internado, em observação. Foi uma tragédia, ainda não conseguimos entrar na casa para saber o tamanho do estrago”, contou Rayssa.

A família foi para casa de parentes e agora precisa muito da ajuda das pessoas, que poderão doar roupas (principalmente masculinas nos tamanhos camiseta G, calça GG e sapato 42), móveis e utensílios domésticos. As doações poderão ser entregues na rua Purus, 133, bairro Iguaçu. Quem preferir também poderá contribuir com dinheiro, fazendo um PIX no número 41 99191-2232. Mais informações poderão ser obtidas diretamente com a família no fone (41) 99191-2232.