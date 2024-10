Família moradora do bairro Tindiquera, está realizando uma vakinha para pagar os medicamentos de Rafael. O menino de 13 anos possui autismo, epilepsia e deficiência intelectual.

Ele recebeu o diagnóstico de epilepsia com 20 dias de vida, e de autismo com 2 anos. Rafael usava outros medicamentos, mas foi recentemente receitada a canabidiol e aripiprazol, com a previsão de uso por 6 meses. Ambos possuem um valor alto e a família não tem condições de pagar.

Devido a isso, foi criada a vakinha. As doações podem ser efetuadas pelo link da vakinha https://www.vakinha.com.br/4964487, ou direto pelo PIX pela chave 4964487@vakinha.com.br. Para mais informações, entrar em contato com o número (41) 99527-0702.