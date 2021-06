Famílias em situação de vulnerabilidade ganham cartões alimentação

Cerca de 3 mil famílias em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica que vivem em Araucária, começaram a receber esta semana, cartões alimentação. Cada família irá receber um auxílio no valor de 120 reais por mês, durante três meses. A campanha, liderada pela GERAR, tem como objetivo combater a fome, agravada pela pandemia. A entrega aconteceu na terça-feira, 1º de junho, na sede da associação de moradores do Jardim Alvorada. A iniciativa também conta com recursos provenientes de doações da Petrobras e apoio da Prefeitura Municipal de Araucária na identificação, cadastro e entrega dos cartões alimentação para as famílias vulneráveis. A Secretaria de Assistência Social do município identificou as famílias por meio do CadÚnico e será responsável pela entrega dos cartões aos beneficiários nos Centros de Referência de Assistência Social das comunidades em que residem. Além das 3 mil famílias selecionadas pela prefeitura, 155 ex-participantes do Projeto Alvorecer II serão atendidos pela campanha. O projeto — realizado pela GERAR até o fim de 2019 com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental — qualificou jovens e adolescentes do município no curso de Auxiliar de Gastronomia.