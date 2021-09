Fazenda Fazendinha Fazendona

A Estrada da Fazendinha ainda é o caminho mais curto para se chegar à Fazenda Rio Grande e peão sabe quem neste cenário é Fazendona. Desculpem os fazendenses, trocadilhos a parte, humor é fundamental a todos em tempos de pandemias e oposição Cubarulhenta por aqui, mas que é bucólico acessar o município da Fazenda Rio Grande pela zona rural das Araucárias disto não restam dúvidas. O interesse do trajeto tem despertado a preferência cada vez maior daqueles que necessitam se deslocar ao vizinho município, por trocar o estressante e agitado transito da BR 116 pelo caminho mais calmo e tranquilo destes campos quase urbanos, ainda mais agora que a estrada está iluminada e quase totalmente asfaltada pelo Hissan, merecendo uma sinalização vertical à altura, com tudo que tem direito, como placas e pórticos sobre a via margeadas de gramados verdejantes. O trajeto de 15,3 km vem sendo percorrido em 23 minutos, porque ainda faltam 3,2 km que estão em fase adiantada de conclusão. A rota se inicia a partir da Rodovia do Xisto e percorre por 11,1 km paralela as várzeas e areais do Rio Iguaçu passando pelas localidades do Palmital, no km 2, seguida da Fazendinha no km 7 e dobrando no trevinho da Lavrinha/ Espigão Alto no km 11,1 a partir deste ponto temos 4,2 km sem asfalto, sendo 2,6 km até a divisa na ponte do Rio Mauricio que o Hissan ainda planeja asfaltar futuramente. Já dentro do município da Fazenda Rio Grande restarão apenas 1,6 km de estrada de chão até atingir o asfalto novamente. Finalizada a obra será uma verdadeira rodovia intermunicipal potencializando a economia das duas cidades.

Devemos salientar que Fazenda Rio Grande tem apenas 31 anos de criação e população estimada em cerca de 100 mil habitantes. Araucária está procurando suas próprias saídas independentes do planejamento do Governo do Estado, afinal o nosso progresso acaba estimulando os municípios circunvizinhos.

Nota: Estrada da Fazendinha é o trecho inicial da Estrada do Tiete

Texto: EDILSON BUENO

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021