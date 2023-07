Prepare-se para um super evento! O Orquidário Cyulik está promovendo um Feira de Orquídeas, que acontecerá entre os dias 14/07 até 23/07 das 08h até 18h.

Nos dias 15, 16, 22 e 23 haverá vendas de bebidas e pastel. O orquidário Cyulik está localizado na rua Féliz Semczek na área rural de Rio Verde, em Araucária.

Assista ao vídeo para mais detalhes do evento e veja as dicas preciosas da Irene Cyulik sobre os cuidados com as orquídeas.