Feira de Adoção promovida pelo Instituto Apadrinhamento Canino acontece neste sábado (25)

O Instituto Apadrinhamento Canino, fundado em agosto de 2019 e atualmente responsável pelo cuidado de 62 cães vacinados e castrados, realizará uma Feira de Adoção no sábado, 25 de janeiro, das 9h às 13h, no estacionamento do Supermercado Vicari (Rua Prof. Alfredo Parodi, 224, Centro).

O evento é uma excelente oportunidade para quem deseja adotar um amigo de quatro patas e oferecer um lar cheio de amor. Além disso, durante a feira, o Instituto aceitará doações de itens essenciais para os animais, como ração, remédios, caminhas, potinhos, produtos de limpeza, cobertinhas e tapetinhos.

Com uma filosofia de amor e cuidado, o Instituto não cobra taxa de adoção e busca realocar os animais em lares definitivos, proporcionando uma nova chance de vida para cada um deles.

Para mais informações, entre em contato com a presidente do Instituto, Ana Paula Bittencourt Okamoto, pelo telefone (41) 98745-0022 ou pelo e-mail padrinhocaninobde@gmail.com. Siga o trabalho do Instituto no Instagram: @apadrinhamentocanino2 e participe dessa iniciativa de transformação e amor!.

