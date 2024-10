Feira do Livro acontece entre os dias 17 e 24 de outubro no Parque Cachoeira

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), promoverá entre os dias 17 a 24 de outubro, a 23ª Feira do Livro e 8º Festival Literário de Araucária. O evento será no Parque Cachoeira, das 8h às 20h nos dias úteis e das 10h às 20h nos sábados e domingos. Com entrada gratuita, a feira proporcionará uma rica experiência literária, acessível a todos os públicos.

Além da exposição e venda de livros a preços populares, a feira contará com uma rica programação que inclui palestras, oficinas, contação de histórias e bate papos com autores renomados. Entre as atrações culturais, acontecem apresentações de espetáculos teatrais e circenses com palhaços e artistas de pernas de pau, garantindo momentos de diversão e entretenimento para todas as idades.

O evento tem como proposta proporcionar uma imersão no universo literário, onde o público poderá não apenas adquirir livros, mas também participar de atividades interativas que enriquecem a vivência cultural e intelectual.

O festival terá ainda oficinas de escrita criativa e mesas redondas com temas relevantes, como literatura contemporânea e o papel da cultura na sociedade. Os visitantes poderão interagir com escritores locais e nacionais, trocando experiências e discutindo obras.

A programação será distribuída entre diferentes espaços do evento, como o Palco Livrarias, a Casa das Palavras e o Auditório do Museu, cada um deles com uma série de atividades planejadas para todos os públicos.

Confira a programação completa:

17/10 – quinta-feira

PALCO LIVRARIAS 08h30: Contação de histórias “Rainha Efigênia”– Programação SESI Cultura (Duração: 30 min, Público: livre) 09h30: Contação de histórias “Rainha Efigênia”– Programação SESI Cultura (Duração: 30 min, Público: livre) 10h30: Contação de histórias “Rainha Efigênia” – Programação SESI Cultura (Duração: 30 min, Público: livre) 15h00: Projeto Garoto Cidadão – Espetáculo de teatro “O Santo e a Porca” de Ariano Suassuna (Duração: 1h, Público: livre) 19h30: Coral Municipal de Araucária (Duração: 30 min, Público: livre)

CASA DAS PALAVRAS 08h30/ 09h30 / 13h30 e 14h30 – Contação de histórias – SMED com Profª Selma e os pequenos contadores (Duração: 30 min, Público: livre) 19h: Café com prosa com participação de Tininha Calazans- Casa Eliseu Voronkoff (Duração: 2h, Público: +14)

AUDITÓRIO MUSEU 16h: Oficina de produção de texto da SMCT – Jhonny Castro (Duração: 1h, Público: +14, Vagas: 15) 18h: Mesa redonda com escritores de Araucária: Literatura Infantil Afrodescendente com Eva Coller, Jester Furtado, Marlene Gonçalves e Sil Schubert (Duração: 1h, Público: +10)

ATRAÇÕES EXTERNAS Das 9h às 12h e das 13h às 16h: Atração circense com perna de pau e palhaço – Circoon Produções (Local: Apresentação itinerante no Parque, Público: livre)

18/10 – sexta-feira

PALCO LIVRARIAS 08h30/09h30/10h30/13h30/14h30: Contação de histórias “Rainha Efigênia” – Programação SESI Cultura (Tradução em Libras, Duração: 30 min, Público: livre) 17h30: Espetáculo de Dança E(las) – Casa Eliseu Voronkoff (Duração: 40 min, Público: livre) 19h: Sarau Literário com Escritores convidados de Araucária (Duração: 1h, Público: +14)

CASA DAS PALAVRAS 08h30/09h30: Contação de histórias – SMED com Profª Simone e Nicolas (Duração: 30 min, Público: livre) 13h30/14h30: Contação de Histórias “Afro-brasileiras” – Ponto de um Conto – Samara Rosa (Duração: 40 min, Público: livre)

AUDITÓRIO MUSEU 13h30 e 14h30: Contação de histórias com Profª Silvia -SMED (Duração: 30 min, Público: livre, Vagas: 50) 16h: Oficina de produção de texto da SMCT – Jhonny Castro (Duração: 1h, Público: +14, 15 vagas com inscrições antecipadas) 19h: Oficina Formativa- Teatro de Animação: da Dramaturgia Física à manipulação Fina (Duração: 2h, Público: professores, vagas: 50)

ATRAÇÕES EXTERNAS Das 9h às 12h e das 13h às 16h: Atração circense com perna de pau e palhaço – Circoon Produções (Local: Apresentação itinerante no Parque, Público: livre)

19/10 – sábado

PALCO LIVRARIAS 10h/11h/13h30/14h30: Contação de histórias “Rainha Efigênia” – Programação SESI Cultura (Tradução em Libras, Duração: 30 min, Público: livre) 19h: Espetáculo de teatro “Encontro de Gigantes) – Programação SESI Cultura (Tradução em Libras, Duração: 30 min, Público: livre)

CASA DAS PALAVRAS 11h30 e 14h: Contação de Histórias – Cia Girolê (Duração: 40 min, Público: livre) 16h e 17h: Contação de histórias “Rainha Efigênia” com Ciliane Vendruscolo – SESI Cultura (Duração: 30 min, Público: livre)

AUDITÓRIO MUSEU 16h: Oficina de produção de texto da SMCT – Jhonny Castro (Duração: 1h, Público: +14, 15 vagas com inscrições antecipadas) 17h30: Grupo de Poetas “Arte em movimento” (Duração: 1h, Público: livre, Vagas: 50)

ATRAÇÕES EXTERNAS 15h: Tricontando – Casa Eliseu Voronkoff (Duração: 2h, Público: +14, Local: ao ar livre em frente à Casa do Artesanato) Das 9h às 12h e das 13h às 16h: Atração circense com perna de pau e palhaço – Circoon Produções (Local: Apresentação itinerante no Parque, Público: livre)

20/10 – Domingo

PALCO LIVRARIAS 11h e 13h30: Circo Zika com o Palhaço Abelardo Biloba (Duração: 1h, Público: livre) 19h: Show Bananeira Brass Band- Música instrumental – Programação SESI Cultura (Duração: 1h, Público: livre)

CASA DAS PALAVRAS 15h: Circo Zika com o Palhaço Abelardo Biloba (Duração: 1h, Público: livre) 16h30 e 17h30: Contação de histórias ”Rainha Efigênia” com Ciliane Vendruscolo – Programação SESI Cultura (Duração: 30 min, Público: livre)

AUDITÓRIO MUSEU 16h: Oficina de produção de texto – SMCT com Jhonny Castro (Duração: 1h, Público: +14, 15 vagas com inscrições antecipadas) 17h30: Lançamento do livro “O Insosso e o Insólito entre os pinheirais” de Victor Finkler Lachowski (Duração: 1h, Público: livre, Vagas: 50) 18h30: Mesa redonda com escritores de Araucária: Projetos Literários Aprovados nas Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo com Pedro Sfendrych, Raian Moreira e Victor Finkler Lachowski (Duração: 1h, Público: +14 , Vagas: 50)

ATRAÇÕES EXTERNAS 15h30 e 16h30: Teatro Lambe-lambe “Na Varanda” – Apresentação itinerante no Parque (Duração: mini espetáculos de 4 min, Público: livre) Das 9h às 12h e das 13h às 16h: Atração circense com perna de pau e palhaço – Circoon Produções (Local: Apresentação itinerante no Parque, Público: livre)

21/10 – Segunda-feira

PALCO LIVRARIAS 9h/10h30/13h30/15h: Teatro de Bonecos “Magia Musical”- Beto Hinça (Duração: 55 min, Público: livre) 19h: Mesa redonda com Cristian Toledo, Sandro Moser e Idu Blaszczak – Tema: Livros e Futebol (Duração: 1h, Público: +14)

CASA DAS PALAVRAS 13h30 e 14h30: Contação de histórias “Afro-brasileiras” com Samara Rosa – Ponto de um Conto (Duração: 40 min, Público: livre) 18h: Mesa redonda: Escrever para Crianças e sobre Crianças com escritores de Araucária: Kelli Dacoreggio, Larissa Alves, Marlene Krupa e Monaliza Haddad (Duração: 1h, Público: +14)

AUDITÓRIO MUSEU 8h30/09h30/13h30/14h30: Oficina de teatro para alunos – programa GURITIBA – Realização GpeTI (Duração: 1h, Público: convite dirigido) 16h: Oficina de produção de texto da SMCT – Jhonny Castro (Duração: 1h, Público: +14, 15 vagas com inscrições antecipadas) 18h: Palestra: Empreendedorismo com Clodoaldo Oliveira (Duração: 1h, Público: +14, 50 vagas)

ATRAÇÕES EXTERNAS Das 9h às 12h e das 13h às 16h: Atração circense com perna de pau e palhaço – Circoon Produções (Local: Apresentação itinerante no Parque, Público: livre)

22/10 – Terça-feira

PALCO LIVRARIAS 08h30/09h30/13h30/14h30: Espetáculo teatral “As aventuras de Brayan”- Senhores Furtados Cia de Teatro (Duração: 40 min, Público: livre) 18h: Mesa Redonda: “Palavras que transformam: o poder da literatura infantil na educação emocional de pais e filhos” com Carla Saad, Brunara Savaris e Fernando Botto. Mediação de Marcia Godinho (Duração: 1h, Público: livre) 19h: Palestra interativa: As artes da Palavra Presente na Vida e na Literatura” com Glória Kirinus (Duração: 1h, Público: +14)

CASA DAS PALAVRAS 08h30 e 09h30: Contação de histórias – Cia Girolê (Duração: 40 min, Público: livre)

AUDITÓRIO MUSEU 8h30/09h30/13h30/14h30: Oficina de teatro para alunos – programa GURITIBA – Realização GpeTI (Duração: 1h, Público: convite dirigido) 16h: Oficina de produção de texto – SMCT com Jhonny Castro (Duração: 1h, Público: +14, 15 vagas com inscrições antecipadas) 18h: Mesa Redonda com escritores de Araucária: Literatura de Ficção e Ficção Fantástica com Cindy de Carlos, Fernando Vieira, Floresval Rocha e Rebeca Araújo (Duração: 1h, Público: +14, 50 vagas)

ATRAÇÕES EXTERNAS Das 9h às 12h e das 13h às 16h: Atração circense com perna de pau e palhaço – Circoon Produções (Local: Apresentação itinerante no Parque, Público: livre)

23/10 – Quarta-feira

PALCO LIVRARIAS 09h30/13h30/15h30: Espetáculo de teatro “Agora é minha vez” – Programa GURITIBA – Realização GpeTI (Duração: 1 hora, Público: livre) 19h: Palestra “Intersecção entre Jornalismo e Literatura” com Mauri Konig (Duração: 1h, Público: +14)

CASA DAS PALAVRAS 08h30/09h30/13h30/14h30: Contação de histórias – SMED com Profª Simone e Nicolas (Duração: 30 min, Público: livre)

AUDITÓRIO MUSEU 9h: Palestra “Projeto Kozák e os Povos Indígenas do Brasil” com Marcelo Miguel e Fernanda Maranhão (Duração: 2h, Público: professores, Vagas: 50) 18h: Mesa redonda com escritores de Araucária: Processo Criativo na Literatura com Arlieta Mansur, Elder da Silva, Floresval Rocha e Luciane Souza (Duração: 1h, Público: +14, 50 vagas)

ATRAÇÕES EXTERNAS Das 9h às 12h e das 13h às 16h: Atração circense com perna de pau e palhaço – Circoon Produções (Local: Apresentação itinerante no Parque, Público: livre)

24/10 – Quinta-feira

PALCO LIVRARIAS 08h30/09h30/13h30/14h30: Contação de histórias com Cris Rochavetz (Duração: 30 min, Público: livre) 19h: Palestra literária com Itamar Vieira Júnior – Autor do livro Torto Arado (Duração: 1h, Público: +14)

CASA DAS PALAVRAS 08h30/09h30/13h30/14h30: Contação de histórias – SMED com Profª Maria Lucimara (Duração: 30 min, Público: livre)

AUDITÓRIO MUSEU 8h30/13h30: Oficina Literária da BIPA (Duração: 30 min, Público: 6 a 10 anos, Vagas: 25) 15h: Palestra: Empreendedorismo feminino com Silvia Valim (Duração: 2h, Público: +14, 50 vagas) 17h30: Conversa com os autores do livro “Araucária- Cada Bairro uma História, Cada Vida uma Memória” com Jhonny Castro, Luciane C. Obrzut Ono e Carlos Poly (Duração: 1h, Público: +14, 50 vagas)

ATRAÇÕES EXTERNAS Das 9h às 12h e das 13h às 16h: Atração circense com perna de pau e palhaço – Circoon Produções (Local: Apresentação itinerante no Parque, Público: livre)

Paralelamente às atrações da Feira do Livro, haverá três exposições no Museu Tingüi-Cuera.

– Exposição “Vida e Obra de Jacqueline Carteri”

– Exposição “O Ser – O Estar – O Fazer” – Fotos de Carlos Poly que ilustram o livro “Araucária – cada bairro uma história, cada vida uma memória”

– Exposição “Ritual Jawari” – Fotos de Kozák, Marcelo Miguel e Fernanda Maranhão

Edição n.º 1436.