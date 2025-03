Feira do Peixe Vivo e Feriado Fest vão movimentar o Parque Cachoeira no feriadão de abril

O feriadão de abril contará com duas atrações especiais para a população araucariense: a 33ª Feira do Peixe Vivo, que acontecerá nos dias 16 e 17 de abril (quarta e quinta-feira), e a Feriado Fest, que será entre os dias 19 e 21 de abril (Feriado de Tiradentes). A Feira terá venda de peixes, atrações culturais, praça de alimentação, comercialização de diversos produtos artesanais de Páscoa e de produtos hortifruti. Já a Feriado Fest chega para oferecer diversas atividades para as famílias. As duas atrações acontecem no Parque Cachoeira, com entrada franca.

FEIRA DO PEIXE VIVO

A Feira é uma ótima opção para a Semana Santa, trazendo peixes direto do piscicultor local para o consumidor, das espécies tilápia, carpa (capim, cabeçuda, húngara) e bagre africano. O consumidor deve levar sua caixa térmica para garantir a temperatura e transporte adequado dos peixes.

O evento contará também com atrações culturais, praça de alimentação com cerca de 20 food trucks e amplo espaço coberto para a venda de diversos produtos artesanais de Páscoa, cerca de 50 stands de hortifruti e opções de comidas rápidas. O horário de funcionamento da Feira é das 10h às 22h, durante os três dias.

Às 10h do dia 16 de abril, será realizada a tradicional Bênção dos Peixes, com o padre Marcos, pároco do Santuário Nossa Senhora dos Remédios.

FERIADO FEST

Após a Feira do Peixe Vivo, com uma pausa na Sexta-feira Santa, o Parque Cachoeira recebe a 1ª edição da Feriado Fest, com funcionamento sempre das 10 às 22h. O evento terá shows locais, praça de alimentação, apresentações culturais, feira de produtores rurais, exposição de stands de empresas parceiras e um espaço kids com brinquedos infláveis.

No sábado (19), às 17h, haverá o momento de bênção dos alimentos, com o padre Marcos.

CADASTRO

Por meio do Edital de Credenciamento 004/2025 SMCT, a Prefeitura de Araucária abriu o cadastro para os interessados (pessoas físicas e jurídicas) em vender produtos alimentícios e ou de artesanato na 33ª Feira do Peixe Vivo (16 e 17), com permissão estendida para o primeiro dia da Feriado Fest, 19 de abril. O cadastro vai até o dia 04 de abril e no total, serão disponibilizados 47 espaços destinados à comercialização de produtos alimentícios, artesanato, hortifrutigranjeiros e de origem animal.

O protocolo dos documentos pode ser feito diretamente na sede da Secretaria de Cultura e Turismo (SMCT), que fica na Av. Dr. Victor do Amaral, 416, Centro (fone 41 3614-7630) ou por meio do portal da Prefeitura (araucaria.atende.net). A definição será por sorteio no dia 11 de abril, às 19h, no Anfiteatro da Prefeitura. Mas só serão consideradas as documentações completas entregues até 04 de abril.

Edição n.º 1458.