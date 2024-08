Festa e show de prêmios da Paróquia Senhor Bom Jesus será no domingo (04)

A Paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Costeira, estará em festa no próximo domingo (04/08), com uma programação diversificada para atender a comunidade araucariense. Às 8h começa a carreata, com saída e benção de veículos ocorrendo na Igreja Matriz. Às 10h30 será celebrada a Santa Missa e em seguida acontece o almoço, com uma deliciosa costela fogo de chão, coxa e sobrecoxa assadas, risoto, arroz branco, maionese, farofa e saladas diversas (levar pratos e talheres). O buffet livre sairá por R$ 35,00.

Às 13h30 inicia o show de prêmios, sendo o primeiro de R$ 4.500,00, com um total de 17 rodadas normais e 3 rodadas extras. Cada cartela custa R$ 6,00 ou no combo de três paga R$ 20,00. Durante o festival o público poderá desfrutar de um serviço de cozinha, com a venda de salgados, doces e bebidas.

Mais informações na secretaria paroquial, que fica na Rua Bernardino Lemos – 20, bairro Costeira, ou pelo telefone (41) 3607-1111.

Edição n.º 1426.