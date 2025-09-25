Na noite de terça-feira, 23 de setembro, o Soff Cine, no Shopping Pinheiros, foi palco de um momento inesquecível: a cerimônia de premiação do ‘Festival do Minuto Szymanski’, um evento que reuniu criatividade, emoção e talento dos estudantes do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski.

A cerimônia contou com a presença de alunos protagonistas dos curtas-metragens, professores, direção, equipe pedagógica, familiares e convidados especiais, que lotaram a sala de cinema para prestigiar as produções audiovisuais criadas pelos jovens.

Com o telão do cinema como cenário, os curtas exibidos trouxeram temas diversos e impactantes, desde reflexões sobre a juventude, sonhos, desafios sociais e pessoais até mensagens de superação e esperança. Cada obra, mesmo apresentada em apenas 60 segundos, mostrou que é possível emocionar, provocar reflexões e despertar olhares atentos para questões importantes do cotidiano.

Após a exibição dos filmes, os melhores trabalhos foram premiados em diferentes categorias, como Melhor Equipe, Melhor Tema, Melhor Narrativa, Revelação, Edição, Criatividade, Impacto Social, Destaques e Colégio. O momento da entrega dos troféus e dos certificados de Menção Honrosa, foi marcado por aplausos calorosos e pela emoção estampada nos rostos dos estudantes.

Um ponto importante para o sucesso e a relevância do festival foi a parceria com Jester Furtado, do Soff Cine, que atuou como curador do evento. Furtado é uma figura central na cultura local, além de ser um artista consagrado em Araucária, ele também é professor, o que confere ainda mais peso à sua curadoria e à sua visão sobre o potencial dos jovens.

“A presença de um curador com tal experiência e ligação com a educação reforça a importância de valorizar os talentos locais e orientar as novas gerações. Dada a qualidade das produções realizadas pelos estudantes, a expectativa é que o Festival do Minuto Szymanski revele futuros artistas e grandes nomes do audiovisual da região”, destacam os organizadores.

Além da premiação oficial, o público também participou de sorteios de brindes, tornando a noite ainda mais interativa e festiva.

COORDENAÇÃO E APOIO

As professoras Lucimara, Mari e Renata coordenaram o projeto, juntamente com Luiz Biscaia, coordenador da Feira de Profissões. Segundo os organizadores, tudo só foi possível porque a gestão escolar apoiou e autorizou a realização do projeto, garantindo que os estudantes tivessem espaço para vivenciar essa experiência transformadora.

O Festival do Minuto fez parte da 4ª Feira de Profissões do Colégio Szymanski, mostrando como arte e educação caminham juntas para formar cidadãos críticos, criativos e protagonistas de suas próprias histórias.

A direção do colégio e os professores ressaltaram a importância da iniciativa para valorizar o protagonismo estudantil e incentivar novas formas de expressão. Já os pais e familiares presentes destacaram o orgulho em ver os jovens ganhando espaço para mostrar suas ideias e talentos.