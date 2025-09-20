Araucária vai receber nos dias 04 e 05 de outubro a primeira edição do Festival Rock na Praça. O evento ocorrerá na Praça da Bíblia, é gratuito e reunirá artistas de destaque nacional, bandas locais e covers de grandes bandas de rock.

Entre os destaques da programação está a banda RANCORE, que se apresenta pela primeira vez na cidade, além de bandas muito conhecidas de tributos como Foo Fighters Cover Brasil, Linkin Park Brasil, CWKnot e TnShe. Além de trazer bandas que trazem um repertório clássico do rock, o festival também valoriza os talentos locais, trazendo diversos artistas da cidade.

Para entrar no evento é necessário entregar 1kg de alimento não perecível, que será destinado a comunidades em situação de vulnerabilidade. Além dos shows, o festival também oferecerá oficinas culturais abertas ao público, incluindo aula de guitarra com Rique Rock e roda de capoeira com aula de pandeiro, ministrada pelo Grupo Malta Senzala.

O público poderá também aproveitar estandes exclusivos e um flash day de tatuagem realizado pela Familia Charles Tattoo , com artes exclusivas.

Os portões do Festival abrem as 13:00 e os shows começam a partir das 14:00. Confira a programação completa dos shows:

Sábado, 04/10

•⁠ ⁠LORSHAW (trapper local)
•⁠ ⁠LEGADO 4.0 (banda local)
•⁠ ⁠IRON CLAN (cover de Iron Maiden)
•⁠ ⁠LINKIN PARK BRASIL (cover de Linkin Park)
•⁠ ⁠NEGATIVE WOLTS (banda local)
•⁠ ⁠STEAL THIS BAND (cover de System of a Down)
•⁠ ⁠MÉDICOS DE CUBA (banda local)
•⁠ ⁠CWKNOT (cover de Slipknot)

Domingo, 05/10

•⁠ ⁠DZIDERIO (artista hip hop cover)
•⁠ ⁠ROCK N’ ROSES (cover de Guns N’ Roses)
•⁠ ⁠RAIZ BRABA (banda local)
•⁠ ⁠CWBROWN (cover de Charlie Brown Jr.)
•⁠ ⁠TNSHE (cover feminino de AC/DC)
•⁠ ⁠PAGLIACCI (banda local)
•⁠ ⁠RANCORE (atração principal)
•⁠ ⁠FOO FIGHTERS COVER BRASIL (cover de FooFighters)