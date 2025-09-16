Neste mês em que as pessoas voltam seus olhos para a prevenção do suicídio, a campanha “Além da Escuridão”, idealizada pelo psicoterapeuta e diretor André Baldo, vem se consolidando como um dos maiores movimentos nacionais de valorização da vida. O projeto, que une a produção do documentário “Além da Escuridão: Razões para Ficar” a ações sociais já em andamento, atingiu mais de 50% de sua meta de arrecadação em tempo recorde, mobilizando uma ampla rede de voluntários e apoiadores em todo o Brasil. No Instagram, o teaser do filme também atingiu mais de 250 mil visualizações.

O documentário já se encontra em produção e emprega recursos cinematográficos de alta qualidade, sob a condução de André Baldo, que perdeu quatro familiares para o suicídio. “No auge da minha dor, fiz a promessa de transformar toda essa tragédia em beleza, e disso nasceu um filme. A obra pretende entrevistar os maiores especialistas do tema ao redor do mundo, líderes espirituais e sobreviventes. Em âmbito nacional, já foram entrevistadas personalidades como a Monja Coen, dra. Ana Cláudia Q. Arantes, dra. Karina Okajima Fukumitsu e outras autoridades, abordando de forma inédita o vazio existencial e a importância da esperança em nosso tempo”, conta o diretor.

O filme tem o apoio de instituições como a Fundação Europa Mundo, Corpo de Bombeiros do Paraná, Rotary Club e Instituto Sócrates, além de diversas instituições relacionadas à saúde mental.

Mais do que um filme, o projeto já oferece resultados concretos, como programas de atendimento psicoterapêutico gratuito para pessoas de baixa renda, turmas de desenvolvimento humano para jovens em situação de vulnerabilidade no Atuba, com aulas de dança, canto, artes marciais e inteligência emocional e campanhas de conscientização em larga escala.

“A cada nove minutos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. Só no Brasil, os índices não param de crescer. O filme e projeto social ‘Além da Escuridão’ nasce para transformar essa dor em esperança, mostrando que a vida sempre pode ser reerguida”, afirma Baldo.

AJUDE A CAMPANHA!

Segundo ele, a campanha convida novos embaixadores e apoiadores a se engajarem. As doações, de qualquer valor, podem ser feitas pela página oficial alemdaescuridao.org, dando direito a recompensas que vão desde ter o nome nos créditos do filme até experiências de vivência e participação em retiro.
Para conferir o teaser oficial do filme é só acessar o link https://youtu.be/28y7nYaHBa4

Edição n.º 1482.