Final de semana será marcado com bastante chuva e temperaturas frias

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que a chuva continuará presente neste fim de semana. As temperaturas permanecem frias, com a máxima podendo atingir 17 °C.

Nesta sexta-feira, 12 de julho, a temperatura mínima é de 9 °C e a máxima de 16 °C, com a ventania chegando a 27 km/h e a umidade ficando por volta de 81% e 98%. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 95%, com a precipitação acumulada sendo de 17.7 mm. É previsto que a chuva comece por volta de 14h e permaneça o restante da tarde e da noite.

O Simepar prevê que a chuva dure o dia todo no sábado, 13 de julho, com probabilidade de ocorrência de 95% e precipitação acumulada de 23.5 mm. A temperatura mínima cairá para 8 °C, assim como a máxima que irá para 12 °C. A umidade ficará entre 89% e 99% e os ventos podem atingir 29 km/h.

No domingo, 14 de julho, a temperatura irá aumentar um pouco. A mínima irá para 10 °C e a máxima para 17 °C, com as rajadas de vento caindo para 21 km/h e a umidade ficando por volta de 80% e 100%. A chuva continuará, com probabilidade de 95% e precipitação acumulada de 9.6 mm.