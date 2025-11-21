De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a chuva voltará a cair neste final de semana, com a temperatura também diminuindo.

Nesta sexta-feira, 21 de novembro, o céu está claro e sem sinal de chuva. A temperatura mínima é de 11°C e a máxima de 27°C, com as rajadas de vento chegando a 30 km/h. A umidade está oscilando entre 41% e 97%.

No sábado, 22 de novembro, a probabilidade de ocorrência de chuva será de 98%, com precipitação acumulada de 6.4 mm. O céu ficará nublado, com a temperatura mínima de 14°C e a máxima de 26°C. A umidade ficará por volta de 52% e 99%, com a ventania atingindo 36 km.

A probabilidade de ocorrência de chuva será a mesma no domingo, 23 de novembro, com a precipitação acumulada caindo para 4.6 mm. A temperatura mínima será de 13°C e a máxima de 18°C, com rajadas de vento de 44 km/h. A umidade ficará entre 76% e 96%.