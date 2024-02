Finalmente a população de Araucária terá um shopping pra chamar de seu

Embora pareça clichê, Araucária está comemorando aniversário, mas quem vai ganhar um presentão são os seus moradores. Finalmente a população terá um shopping pra chamar de seu! O Shopping Pinheiros é um mega empreendimento do Grupo Belniaki, que tem tradição na fabricação de móveis planejados, e está sendo construído bem na entrada da cidade, na Avenida Victor do Amaral, 1769, em um terreno que faz frente também para a marginal da Rodovia do Xisto. A previsão de inauguração, segundo os empreendedores, é para os próximos meses, porém existe a dependência das instalações dos lojistas e alguns trabalhos de terceiros, podendo alterar esse prazo. “O importante é que o nosso sonho de abrir as portas está mais perto do que todos imaginam!”, garantem.

O Grupo Belniaki diz que além de realizar um antigo sonho da população de Araucária, a proposta de construir o shopping veio da necessidade de oferecer um espaço de compras na cidade, com um mix variado de produtos, uma praça de alimentação local para diversão e entretenimento, nos 7 dias da semana. “Nossa cidade tem um grande potencial econômico, que é pouco explorado. Quando pensamos no projeto do shopping, confesso que deu ‘um frio na barriga’, diante de um segmento desconhecido. Porém, no início, todos os grandes sonhos são desafiadores, e hoje ver tudo o que sonhamos estar sendo idealizado é gratificante”, celebram.

O nome também foi cuidadosamente pensado para homenagear a Araucária, árvore símbolo do Paraná, que também dá nome à cidade. “Achamos importante fazer essa referência e o local escolhido também mostra que o Município vem crescendo de forma acelerada, passando por muitas mudanças na localização dos centros comerciais e residenciais, então o shopping só poderia estar onde o progresso aponta”.

Uma super estrutura

O Shopping Pinheiros terá mais de oito mil metros quadrados de área construída, oito pavimentos que abrigarão cerca de 80 lojas, uma ampla praça de alimentação com capacidade para 700 pessoas sentadas e estacionamento coberto. Uma grande conquista no projeto foram as salas de cinema, um sonho e desejo de todos os araucariense.

Quanto aos lojistas que vão ocupar o espaço do Shopping Pinheiros, o Grupo Belniaki garante que a procura tem sido bem satisfatória, tanto por empresários locais quanto de cidades vizinhas. “As franquias estão bem empolgadas com a proporção do empreendimento, todos estão muito ansiosos para fazer parte desse projeto voltado à população de Araucária e região”, declaram.

Público Alvo

O público alvo do Shopping Pinheiros também é uma das curiosidades da população. De acordo com o Grupo Belniaki, o objetivo é trazer uma ampla variedade de lojas e segmentos para dentro do empreendimento, atendendo todas as classes. “Nosso foco é proporcionar um ambiente para toda a família araucariense, sem objeção de classes sociais. Para coroar esse projeto, o Pinheiros terá como grande diferencial as áreas de lazer para a família. A praça de alimentação contará com espaço para shows, um amplo mezanino externo, o qual apostamos que será o queridinho de todos, bem como um terraço onde a população terá uma vista privilegiada da cidade, podendo curtir o pôr do sol”, citam.

Feliz aniversário, Araucária!

“A nossa Araucária comemora seus 134 anos de história e merece um presente à altura, um sonho não somente nosso, mas de todos que vivem aqui, uma cidade acolhedora e que merece um investimento desse porte voltado para a área comercial. Já somos uma potência na indústria, no agro e porque não olhar com carinho ao comércio da cidade. O araucariense é um povo batalhador, que luta muito para alcançar seus sonhos e objetivos, merece ter um espaço de lazer para curtir com sua família e amigos, um lugar pra passear com seu pet e tomar um café, chopp, vinho, sucos e até um chimarrão, em um espaço seguro e confortável, bem no coração da cidade. O Pinheiros veio para proporcionar mais esse presente à população, não somente de Araucária, mas acolher também os vizinhos do município”.