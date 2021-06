Fiscalização da PM flagra locais vendendo bebidas em desconformidade com o Decreto

A 2ª Cia da Polícia Militar de Araucária e demais equipes pertencentes ao 17º Batalhão da PM intensificaram as ações de fiscalizações em torno do Decreto 7.716. Somente na noite de sexta-feira, 5 de junho, no horário das 20h até a meia noite, foram fiscalizados 10 estabelecimentos comerciais da cidade.

Segundo a PM, a operação resultou em 10 ações de dispersões e aglomerações e ainda, 75 pessoas e seis veículos foram abordados. Também de acordo com a polícia, na maioria dos locais, o principal problema detectado foi com relação a estabelecimentos abertos, que estavam vendendo bebidas. A operação contou com um efetivo de 16 policiais militares e seis viaturas policiais.