França atropela a Polônia na Copa do Mundo e salta para a ponta da tabela

A França deu um verdadeiro espetáculo em campo e goleou a Polônia na quarta rodada da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo, que aconteceu no sábado (06/04). O placar da partida foi o mais elástico da competição até agora, fechando em 9X2 para a França.

Nos demais jogos, a Espanha marcou 4X3 em cima da Holanda e a Alemanha venceu o Brasil por 2X1.

Com os resultados da última rodada a França assumiu a primeira posição na tabela com 9 pontos, Alemanha com um jogo a menos também tem 9 pontos e está em 2º, Argentina com dois jogos e 6 pontos é a 3ª colocada, Dinamarca está em 4º com 6 pontos e dois jogos, a Espanha está na 5ª posição com 4 pontos e três jogos, Holanda em 6º com 3 pontos e três jogos, Itália em 7º com 3 pontos e três jogos e o Uruguai é o 8º com 1 ponto e dois jogos. A Polônia e o Brasil, que já tiveram três partidas cada, ainda não pontuaram.

No próximo sábado (13/04), acontece a quinta rodada da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo, com mais três jogos. Acompanhe na tabela.