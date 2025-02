Futebol de Araucária perde ex-árbitro e técnico Fofão

Com 59 anos, Vilson Gonçalves, conhecido como Fofão, faleceu neste domingo, 09 de fevereiro. Ele atuou como árbitro por muitos anos, e depois se tornou técnico do Jatobá, ao lado do presidente do time, Luiz Tavares.

Vilson estava internado há vinte dias no Hospital Municipal de Araucária (HMA), tratando de uma cirrose e hepatite. O ex-árbitro estava há três anos lutando contra essa doença, e infelizmente, ele não resistiu e faleceu nesta manhã.

“Ele tem uma história muito legal e bonita com o Jatobá. Teve uma época que estávamos sem professor e eu chamei ele para nos ajudar. Durante muito tempo ele carregou as crianças nas costas”, disse Tavares.

Em 2003, Vilson se formou como árbitro ao lado do seu amigo Paulo Fioravante. Por volta de 2010, ele precisou deixar a arbitragem e logo se tornou técnico do Jatobá.

“Trabalhamos juntos, e ele parou com a arbitragem um pouco antes de mim, devido a um problema de saúde. Era um cara simples, honesto e um excelente profissional. Ele era ótimo no que fazia”, comenta Paulo.

O velório está acontecendo na Capela Santa Rita de Cássia, localizada na rua Martins Deda, n° 1053, no bairro Chapada. O enterro acontecerá nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, no Cemitério Central de Araucária.