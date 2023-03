Gabriel Prado é nomeado coordenador municipal da Organização Bombeiros Unidos sem Fronteiras

O Consultor Especialista em Respostas à Emergências, Gabriel Prado, foi nomeado Coordenador Municipal da Organização Bombeiros Unidos sem Fronteiras da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a BUSF-CPLP. A entidade desenvolve seu trabalho para fornecer a sustentação necessária a desastres e catástrofes de grande escala seja para respostas no Brasil, quanto em outros países componentes da CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa, como também a demais países signatários da Organização das Nações Unidas – ONU.

Gabriel Prado já é membro da Urban Search And Rescue – Equipe de Salvamento e Resgate Urbano, que atua para executar missões de busca e resgate em áreas urbanas em situações de terremotos e outras razões que possam colocar vítimas na condição enclausurada em estruturas colapsadas. “Me sinto honrado em assumir essa coordenação, para desenvolvermos cada vez mais nossa região na prevenção preparação e resposta rápida as emergências”, disse Gabriel.

A nomeação aconteceu durante a VIII reunião da Plataforma Regional para Redução do Risco de Desastres nas Américas e no Caribe, que acontece em Punta del Este – Uruguai que começou na terça-feira (28/02) e vai até quinta-feira (02/03). Promovido pela UNDRR – Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres, o evento representa uma oportunidade para governos, organizações intergovernamentais, setor privado, sociedade civil, comunidades científico tecnológicas, juventude, agências de cooperação e doadores, bem como outros atores relevantes nas Américas e no Caribe, para trocar experiências e facilitar a tomada de decisões – Elaboração do Plano de Ação Regional (RAP) para a implementação do Marco de Sendai nas Américas e no Caribe.

“É uma oportunidade ímpar para abordamos o tema da resiliência nas Américas e Caribe, e vale a pena refletirmos os seguintes aspectos: minha cidade é resiliente? Os cidadãos podem aproveitar a resiliência da cidade para prosperar e seguir em frente? Cada vez mais as cidades resilientes vêm se tornando mais seguras, prevenindo riscos e promovendo inovação e investimentos”, enfatiza.

Para saber mais sobre o evento, acesse o link: (Clique aqui)