Garotinha Byanca brilha no hipismo e conquista o topo do ranking estadual

Byanca Vitória de Souza Vieira já carrega no próprio nome um substantivo que representa tudo que ela é: uma garotinha vencedora! Ela tem apenas 9 anos e seu nome já aparece em destaque no cenário esportivo estadual. Byanca participou recentemente da 3ª etapa do Ranking Paranaense de Salto, na Sociedade Hípica Paranaense, e foi campeã na categoria 60cm.

A pequena amazona treina no Centro Hípico Charrua, no bairro Tatuquara, em Curitiba, e desde que montou pela primeira vez em um cavalo para competir, já mostrou muita confiança, destreza e habilidade. Ainda comemorando o resultado obtido no Paranaense, Byanca se prepara para mais uma competição: o Campeonato Brasileiro de Escolas, que será realizado no final de julho, na Sociedade Hípica Paranaense.

A paixão de Byanca por cavalos começou durante uma viagem na casa dos tios em Cascavel, no interior do Paraná. “Eles têm uma fazendo e tocam o gado com cavalos, então ela viu aquilo e ficou encantada. Costumamos viajar para lá todos os anos e a Byanca ficava sempre observando, até que um dia percebemos ser sua grande sua grande paixão, após pedir que comprássemos um cavalo pra ela. Ali começamos a pesquisar sobre o hipismo e acabamos encontrando uma escola que fica no Tatuquara, com um valor bem acessível e matriculamos”, conta a mãe Núbia.

Há cerca de um ano e meio a garotinha faz aulas de equitação e esse ano começou a participar de vários campeonatos. “Vou confessar que não foi fácil ela chegar até aqui. Quando começou, apesar da paixão por cavalos, ficava com muito medo, fazia 10 minutinhos de aula e chorava, queria desistir. Foi assim em torno de sete meses, depois ela foi perdendo o medo e ganhando cada vez mais confiança. Hoje ela já consegue saltar 95cm e isso é uma grande conquista para uma atleta da idade dela”, declarou Núbia.

Atualmente Byanca tem apenas um patrocinador, a Imobiliária Loveimovel, mas está em busca de novos apoiadores que possam incentivá-la a ir mais além no hipismo. Interessados em patrocinar a garotinha poderão entrar em contato pelo fone (41) 98469-5012.