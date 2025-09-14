Nos dias 16, 18 e 19 de setembro o Ginásio Joval de Paula Souza será palco de um grande evento esportivo:  a Copa Araucária de Basquete Sub-16, realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A competição contará com a participação dos times de Araucária, Piraquara, Colégio Positivo e Colégio Estadual do Paraná.

O objetivo do evento é movimentar e preparar as equipes de basquete de Araucária e região, já projetando o calendário esportivo de 2026. Acompanhe a tabela de jogos.

Terça-feira (16/09)

17h – Colégio Positivo X Colégio Estadual do Paraná

18h30 – Araucária X Piraquara

Quinta-feira (18/09)

17h – Araucária X Colégio Estadual do Paraná

18h30 – Colégio Positivo X Piraquara

Sexta-feira (19/09)

16h – Colégio Estadual do Paraná X Piraquara 17h30 – Araucária X Colégio Positivo.

