Difícil encontrar uma pessoa que assistiu a transmissão do 41º Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica 2025, realizado entre os dias 20 e 24 de agosto, no Rio de Janeiro, e não se emocionou com a apresentação das ginastas brasileiras. Uma emoção ainda maior tomou conta do coração de quem teve a oportunidade de estar pessoalmente na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico. A ginasta araucariense Bela Baja, de 12 anos, se encaixa no segundo caso. Ela viajou para o Rio de Janeiro, junto com as treinadoras Gabriela Alves e Milena Olegar, só para acompanhar a final do Mundial.

Ao conversar com nossa redação, Bela já foi logo adiantando que jamais perderia essa oportunidade incrível de ver as melhores do mundo bem de pertinho. “Gente, foi uma experiência incrível poder ver aquelas ginastas que tanto admiro e me inspiro. Foi maravilhoso assistir pessoalmente aquelas coreografias que eu só via pela telinha do celular. Vou guardar essa experiência com muito carinho no meu coração. É claro que não posso esquecer de mencionar que também aproveitei para ‘turistar’ pelos encantos cariocas, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, entre outros”, disse a jovem ginasta.
Para Bela, não bastava estar tão perto das ginastas brasileiras e de outros países ela fez questão de tirar muitas fotos e pegar assinaturas. “Consegui a assinatura da Duda Arakaki, a capitã da seleção brasileira de conjunto, foi incrível! Ginastas de outros países também assinaram uma camiseta do Brasil, que guardarei para sempre, inclusive estou pensando em colocá-la em um quadro”, declara.

Ginasta Bela Baja acompanhou de perto o Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro
Foto: Divulgação. Bela Baja e a capitã da seleção brasileira Duda Arakaki

Bela não fez questão de ser modesta na hora de elogiar as ginastas do Brasil. Comemorou que Babi Domingos foi a nona melhor ginasta do mundo e que o conjunto brasileiro também foi o segundo melhor do mundo. “Foram as melhores colocações em mundiais da história da ginástica rítmica brasileira, e eu fiquei super emocionada em poder fazer parte desse momento”, celebra.

O Mundial no Rio reuniu 111 ginastas e 36 conjuntos de 78 países. O Brasil foi representado por Bárbara Domingos e Geovanna Santos, no individual, além do conjunto, formado por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio.

Edição n.º 1480.