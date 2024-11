GM prende homem que teria tentado abusar de outro na Praça do Seminário

Na última sexta-feira, 15 de novembro, a Guarda Municipal de Araucária recebeu uma denúncia de uma funcionária de um hotel na região central, que relatou que um homem buscou abrigo no estabelecimento após ter sido agredido e vítima de uma tentativa de estupro.

Uma equipe foi até o local, na Avenida Victor do Amaral, e se deparou com um homem correndo sentido a Praça do Seminário, na rua São Vicente de Paulo. Os agentes também avistaram outro homem, que estava gritando e dizendo que havia sido agredido.

A equipe abordou o sujeito que estava correndo, e o moço que estava pedindo ajuda se aproximou e mostrou seus ferimentos. Ele relatou que estava na praça, quando o indivíduo chegou de repente e tentou obrigá-lo a ter relações sexuais. Ao recusar, o homem começou a agredi-lo com uma pedra e com chutes.

A vítima conseguiu fugir da situação e buscou abrigo no hotel, mas o agressor ficou aguardando em frente ao estabelecimento até o momento que a equipe da GMA chegou.

A vítima mostrou interesse em representar contra o agressor, que recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O homem agredido foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para verificar os ferimentos no queixo e no ombro direito.