GMA atendeu duas ocorrências envolvendo violência doméstica no fim de semana

Neste final de semana, a Guarda Municipal de Araucária atendeu duas ocorrências envolvendo violência doméstica. A primeira situação aconteceu na noite do último sábado, 28 de setembro, na Rua Guaíra, no bairro Iguaçu.

A GM foi acionada por moradores que diziam que o vizinho estava agredindo a esposa. No local, a vítima estava com um ferimento que sangrava na cabeça. Ela relatou que havia batido a cabeça na parede após a agressão, e que, além disso, o marido também havia batido em sua mãe.

As duas vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O agressor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.

A segunda ocorrência aconteceu no início da tarde deste domingo, 29 de setembro, na Rua das Papoulas, no bairro Campina da Barra.

A equipe da GM foi acionada pela própria vítima, que relatou que estava sofrendo agressões desde quinta-feira (26/09), quando questionou ao seu companheiro sobre as drogas que havia encontrado na residência.

No local, os agentes efetuaram a abordagem do sujeito, que agiu com agressividade e gritou com a equipe. De acordo com o relato da vítima e do pai do agressor, ele estava sob efeitos de entorpecentes.

Os agentes precisaram usar força moderada para algemá-lo, já que o agressor se encontrava bastante alterado. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico, já que estava com algumas lesões nos braços. De acordo com informações oficiais, o irmão do sujeito havia entrado em uma briga com ele, na tentativa de impedir a agressão contra a cunhada.

Após receber atendimento médico, o indivíduo foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis. A esposa mostrou interesse em representar contra o companheiro.