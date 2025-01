GMA encontra carro depenado com alerta de furto/roubo no Campina das Pedras

Na tarde desta sexta-feira, 10 de janeiro, por volta de 14h, a Guarda Municipal de Araucária realizou um patrulhamento pela rua Ladislau Karas, em Campina das Pedras.

No local, os agentes encontraram um veículo da marca Volkswagen Logus parcialmente ‘depenado’, que aparentava abandono na estrada rural. O carro é da cor verde com a placa AGQ-6618, e estava sem as 4 rodas.

A equipe realizou uma consulta sistêmica via rádio pela central e via sistema SESP, onde foi encontrado o alerta de furto/roubo. O guincho foi acionado para levar o carro até a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.

Qualquer informação, entrar em contato com a Guarda Municipal de Araucária pelo número (41) 3614-1798, ou com a Delegacia Polícia Civil de Araucária pelo número (41) 3641-6000.